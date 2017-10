Pescador ilegal é multado e tem 30 Kg pescado apreendido

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam operação fluvial no rio Ivinhema, na região do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI), no município de Taquarussu hoje (30) e receberam denúncias de que um homem praticava constantemente pesca dentro da área do Parque (local proibido). Os Policiais foram até a residência do acusado, nas proximidades do rio, que confessou não ser constante a pesca no Parque, porém, ontem (29) havia capturado alguns peixes na região proibida.

O infrator, motorista, mostrou em um frízer em sua residência 30 kg de pescado das espécies dourado, pintado, piavuçu e piraputanga, sendo alguns exemplares fora da medida permitida pela legislação. Havia ainda um peixe da espécie piracanjuba, que tem a pesca proibida. Os peixes foram apreendidos.

Devido ao nervosismo do infrator, a PMA perguntou se havia mais alguma coisa irregular e, então, o motorista entregou um rifle e uma pistola calibre 22, além de 64 munições do mesmo calibre. Não havia documentação do material, que foi apreendido.

O infrator (48) recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória e por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão e para o crime ambiental é de um a três anos de prisão.

O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.020,00 pela pesca ilegal. O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de ser periciado.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

