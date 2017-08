Pescadora cai no Rio Taquari e sobrevive após 5 horas no Rio de MS

De acordo com o site Coxim Agora uma pescadora identificada como Maria de Fátima, de 51 anos passou mal e caiu nas águas do Rio Taquari. O acidente teria ocorrido por volta de 15 horas de sábado (12). A pescadora não teve outra opção a não ser se agarrar num galho e pedir por socorro.

Ainda de acordo com o site as informações obtidas seria que Fátima estava pescando nas margens do rio quando sofreu uma queda de pressão e caiu no rio e foi levada pela correnteza.

Após cair no rio e praticamente sem forças e atordoada começou a gritar por socorro até que por volta de 20h15min, turistas que pescavam na região ouviram o pedido de socorro e ao se aproximarem encontraram a pescadora segurando nos galhos de uma árvore dentro do rio.

Os pescadores então colocaram a vítima em um barco e a levaram até o rancho, próximo a UFMS de onde acionaram o Corpo de Bombeiros e SAMU que encaminharam Maria para o Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

A pescadora estava exausta e com muito frio, mas não apresentava ferimento algum.

