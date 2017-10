Pescadores são autuados pela PMA por pesca ilegal no Rio Negro

Policiais Militares Ambientais de Rio Negro, que trabalham na operação Pesque-legal, realizavam fiscalização fluvial no rio Negro no município, na região do Bracinho nas proximidades da rodovia BR 419 e autuaram, dois pescadores por pescar sem licença ambiental. Os infratores, residentes em São Gabriel do Oeste, pescavam ilegalmente e ainda não tinham capturado nenhum peixe. Foram aprendidos dois molinetes com varas utilizados pelos pescadores. Eles foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 300,00 cada um.

A Pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. Pagando a multa, o infrator poderá ter o material apreendido restituído.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

