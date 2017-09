Pescadores são autuados por prática de pesca ilegal

No mês de setembro e outubro, próximos ao período de fechamento da pesca, o número de pescadores nos rios do Estado aumentam significativamente, em razão do início da formação de cardumes e, consequentemente, a maior facilidade de captura. Por essa razão, a PMA intensifica gradativamente a fiscalização preventiva nos rios, para evitar a pesca predatória e retirar petrechos ilegais armados, que possam depredar os cardumes, bem como em estradas do Estado, para reprimir, prendendo os que insistem em praticar a pesca predatória.

Hoje (24), Policiais Militares Ambientais do Grupamento da PMA do Taquarussu, na BR 262, em Anastácio, prenderam dois turistas paranaenses por pesca predatória. Os turistas, de 49 e 54 anos, residentes respectivamente em Cambé e Londrina (PR) transportavam em duas caixas térmicas, em um veículo Chevrolet S10, 20 kg de pescado, que eles haviam capturado no rio Aquidauana, sendo vários exemplares fora da medida permitida por Lei. O pescado, dois molinetes de pesca com varas e o veículo foram apreendidos

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

A PMA lavrou auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1.500,00 contra o autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

