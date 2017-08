Pescadores são cercados por um incêndio em um matagal

Uma pescaria no Rio Dourados quase acabou em tragédia. Pois um grupo de cinco pescadores precisaram ser socorridos pelos Bombeiros após serem cercados por um incêndio num canavial as margens da MS-370, região de Laguna Carapã. O grupo se encontrava as margens do rio Dourados.

Os Bombeiros informaram que as chamas impediram os pescadores de deixarem o local. O que prejudicou também os pescadores além do calor do incêndio foram a fumaça. Contudo apesar do sufoco que passaram todos estão bem.

Para controlar as chamas os Bombeiros utilizaram um caminhão pipa da Usina Fernando que se situa próximo ao local.

Não se sabe o que ocasionou o incêndio. O grupo de pescadores passa bem e não necessitaram de auxilio hospitalar.

