Pesquisa mostra aprovação de pacientes ao atendimento da Santa Casa

Na pesquisa de satisfação de acompanhantes e pacientes atendidos pela Santa Casa de Campo Grande realizada no mês de setembro, 94% deles avaliaram o serviço como ótimo ou bom. No mesmo período 5% dos pesquisados classificaram os serviços prestados regular e 1% não respondeu.

A pesquisa é realizada em todas as unidades de atendimento do hospital com pacientes e acompanhantes que não precisam se identificar, evitando que este fator possa influenciar em suas respostas. Além da avaliação objetiva, outras 25 questões são respondidas pelos mesmos a fim de se obter um diagnóstico preciso de cada fase do atendimento.

São avaliados quesitos como tempo de espera para atendimento, cordialidade, respeito à privacidade, satisfação com informações recebidas, atenção médica, acesso de visitantes, condições do enxoval de atendimento e da alimentação, higienização do ambiente, constância das visitas médicas, entre outras.

Com a “radiografia” proporcionada pela pesquisa, a diretoria da Santa Casa tem condições de propor serviços e alterações na forma de prestação dos mesmos, com a finalidade de melhorar o atendimento. A política é comum tanto para particulares e convênios, quanto para pacientes do Sistema Único de Saúde.

A avaliação do hospital vem melhorando deste a implantação do sistema mensal de avaliação e no último trimestre partiu de 90% de ótimo e bom em julho, para 93% em agosto, atingindo os 94% no mês de setembro.

Comentários