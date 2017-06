Petrobras anuncia queda na produção de gás natural em 50% em MS

O ICMS do gás natural voltou a cair este mês. O fator é a condição climática que deverá interferir na arrecadação do Estado. Foi o que indicou a Petrobras, responsável pela importação do gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul.

À MSGás, a estatal já adiantou que, por conta das condições climáticas, termelétricas de todo o País estão sendo desativadas e, consequentemente, haverá queda brusca no consumo do gás neste mês.

Rudel Trindade Júnior, diretor-presidente informou que a projeção é de que haja encolhimento de quase 50% na importação diária do gás, passando de 26 milhões de metros cúbicos por dia, média registrada no mês passado, para cerca de 15 milhões, previstos para este mês.

Expectativa confirmada na primeira semana do mês de junho.

