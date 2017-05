PF cumpre mandados nos gabinetes de Aécio, Perrela e Rocha Loures

Polícia Federal cumpre hoje (18) mandados judiciais em gabinetes no Congresso Nacional, incluindo no do senador e presidente do PSDB, Aécio Neves (MG). Uma casa do senador no Lago Sul, área nobre de Brasília, também foi alvo de mandados.

O STF autorizou as diligências. Além de Aécio são alvos da operação os gabinetes do senador Zezé Perrela (PSDB-MG) e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR).

Os agentes da PF chegaram ao Congresso pela Chapelaria, o acesso principal às duas Casas legislativas. Eles carregavam malotes para apreender documentos e possíveis equipamentos eletrônicos.

Confirmado pelos investigadores a prisão de um procurador da República, que trabalha no TSE e do advogado Wiler Tomaz, supostamente ligado ao deputado cassado e atualmente preso Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A Justiça também determinou o cumprimento de mandados no TSE.

