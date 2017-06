PF deflagra operação Subzero contra tráfico de drogas internacional

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (29) a Operação Subzero. Nome este devido à forma pela qual a quadrilha se utilizava para transporte da droga que geralmente era feita de forma oculta em câmaras frias de caminhões baús.

A operação atua contra uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. São cumpridos 27 mandados, sendo 14 de prisão e 13 de busca e apreensão.

Os mandados são cumpridos em Dourados, Ponta Porã e Jacarei, em São Paulo. As investigações começaram em 2015 e sete prisões já aconteceram antes da deflagração da operação, nesta quinta-feira (29).

Além das prisões foram apreendidos 687 quilos cocaína em vários veículos e 1 tonelada de maconha. Participam da operação 100 policiais federais, que fazem busca em vários bairros de Dourados entre eles o W15. Não há informações se alguém foi preso no endereço.

A quadrilha era formada, principalmente, por empresário do ramo de fabricação de carrocerias baús e de transporte de mercadoria.

A droga era adquirida no Paraguai e levada para a região Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. A Polícia Federal também apura indícios que pelo menos um dos investigados atuou no tráfico de armas e no contrabando de medicamento.

Comentários