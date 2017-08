PF desmonta quadrilha que abastecia narcotráfico

Na manhã de hoje (17) foi deflagrado pela PF a Operação Bandeirantes, que visa desarticular quadrilha de tráfico de drogas. Os mandados estão sendo cumpridos em Mato Grosso do Sul e no Estado de São Paulo. O valor dos carregamentos de cocaína da quadrilha chegam a ultrapassarem o valor de R$ 7 milhões.

Agentes da PF cumprem 37 mandados. Sendo 19 de prisão preventiva, 16 de busca e apreensão e dois mandados de condução coercitiva em Corumbá, Três Lagoas e Campo Grande, além do estado de São Paulo.

INVESTIGAÇÃO/APREENSÃO

No decorrer das investigações policiais descobriram uma rede de fornecedores, compradores, motoristas e ‘mulas’ do tráfico. A organização criminosa ainda contava com oficinas mecânicas, lava-jatos, estacionamentos e várias residências.

Os Policias ainda realizaram três apreensões de drogas. Apreensões esta que totalizaram 354 quilos de cocaína que posteriormente seriam entregues na região sudeste do país somando um valor de R$ 7 milhões.

R$ 921 foram identificados entre automóveis, caminhões, embarcações. Foram confiscados o valor de US$ 25 mil que estavam sendo levados a Bolívia.

Investigadores da operação estavam tratando com fornecedores bolivianos de cocaína. No transporte do entorpecente os traficantes evitavam a fiscalização e para isto utilizavam rotas em vias vicinais ou utilizavam estradas de terra. Ou mesmo em horário noturno.

