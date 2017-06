PF investiga contas de empreiteira e ex-assessor

A Policia Federal mediante inquérito apura movimentações financeiras ‘atípicas e não esclarecidas’ envolvendo transferências da conta bancária da empreiteira GT Serviços e Construções Ltda. para a conta do ex-assistente parlamentar da Câmara dos Vereadores de Campo Grande Leonardo Barbosa Andrade.

A empresa GT Serviços e Construções Ltda. foi contratada em 22 de julho de 2015, por R$ 1,5 milhão, para construir a Unidade Básica de Saúde da Família do Santa Emília, obra que se encontra abandonada.

Além da investigação no âmbito criminal, em andamento na Polícia Federal por meio do inquérito 138/2017, também há inquérito civil para apurar as transferências no Ministério Público Federal, aberto pela portaria nº 97, de 24 de abril deste ano. Uma das movimentações seria de pouco mais de R$ 80 mil.

Leonardo trabalhou na Câmara Municipal no gabinete do ex-vereador Edil Albuquerque. Ainda não há previsão de quando a investigação será encerrada.

Os dois inquéritos tramitam em órgãos federais porque há suspeita de desvio de recursos públicos repassados pelo Ministério da Saúde. O valor transmitido por meio de convênio à União, em 2015, foi de pouco mais de R$ 1 milhão, e o restante coube ao município, em contrapartida.

Reportagens publicadas no ano passado informam que Orlando Torres da Silva, empresário proprietário da empreiteira, suicidou-se em 24 de setembro.

