PF pede que Temer esclareça a frase ‘tem que manter isso’; veja as perguntas feitas ao presidente

A PF pediu ao presidente Michel Temer esclarecer o sentido da frase “tem que manter isso”, dita ao empresário Joesley Batista, da JBS, em encontro fora da agenda oficial no Palácio do Jaburu, em março.

A frase foi dita pelo presidente após Joesley afirmar que está bem com ex-deputado federal Eduardo Cunha, e faz parte do inquérito em que o presidente é investigado no STF por corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa. Temer nega ter cometido irregularidades.

Explique o contexto em que se deram essas colocações, esclarecendo, sobretudo, o sentido da orientação final de Vossa Excelência, nos termos “tem que manter isso”.

Este pedido de esclarecimento faz parte da lista de questionamentos da PF ao presidente da República.

O presidente tem 24 horas para responder, mas não é obrigado a fazê-lo. Antes de o ministro Edson Fachin (STF), relator do inquérito, autorizar a PF a questionar Temer, a defesa do presidente havia pedido que ele só fosse ouvido após a perícia na gravação do encontro, que ainda não foi concluída.

Ontem (5), o Planalto afirmou ter recebido 84 perguntas, mas a lista da PF tem 82 pontos.

Comentários