Picarelli apresenta proposta para homenagear profissionais da Comunicação

Na sessão desta terça-feira (15/8), o deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) apresentou Projeto de Lei que institui o Dia do Jornalista, a ser comemorado, anualmente, em 7 de abril. O parlamentar também propôs a criação da Medalha de Mérito Jornalístico José Barbosa Rodrigues, destinada a homenagear profissionais que tenham prestado relevantes serviços à Comunicação no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

“É indispensável essa justa homenagem aos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira ética e imparcial. Seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos e nos veículos online, os profissionais da Comunicação são os responsáveis por perpetuar os acontecimentos na história”, destacou Picarelli.

Perfil – Mineiro, José Barbosa Rodrigues chegou em Campo Grande na década de 1940. Jornalista e historiador, foi membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e colaborador em vários órgãos de imprensa do Estado. Foi proprietário do jornal Correio do Estado, o mais antigo periódico da Capital. Ele morreu em 19 de março de 2003, aos 86 anos de idade.