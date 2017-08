Picarelli apresentar projeto que prevê intérpretes de libras em unidades de saúde de MS

A inclusão social dos deficientes auditivos no atendimento público de saúde, em hospitais e unidades básicas, é o principal objetivo do Projeto de Lei apresentado pelo deputado Maurício Picarelli (PMDB) durante a sessão plenária de terça-feira (29/8).

O PL dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atender pacientes deficientes auditivos e auxiliar adequadamente nos serviços de saúde durante as informações solicitadas pelo médico ao paciente.

Segundo o autor, a correta comunicação entre os deficientes e a equipe médica é fundamental para o bom andamento do tratamento. “É necessário que os pacientes relatem com clareza e especificação os sintomas da doença. A presença do intérprete vai garantir essa troca de informações de maneira correta e precisa, facilitando a vida do paciente, da família e da equipe médica”, explicou Picarelli.

O projeto inclui ainda a garantia desse profissional nos laboratórios e postos de saúde. Se a proposta for aprovada, o Poder Executivo fica autorizado a firmar parcerias entre a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), entidades e organizações.

