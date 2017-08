Picarelli homenageia advogado com destaque no direito público em MS

O professor e advogado João Paulo Lacerda, graduado em Direito pela Unigran e especialista em Direito Administrativo pela PUC/SP, foi o escolhido pelo deputado estadual Mauricio Picarelli (PSDB) para receber a medalha do Mérito Advocatício de Mato Grosso do Sul “Jorge Antonio Siufi”. A honraria foi entregue na noite dessa quinta-feira (10/8) durante sessão solene na Assembleia Legislativa.

Para o deputado Picarelli, corregedor-geral da Casa de leis, a homenagem exige uma escolha muito criteriosa, o que a enaltece. “Essa honraria objetiva ressaltar a atuação dos profissionais que contribuem, através de seu trabalho exercido com ética, para a democracia. É impossível pensar no Estado Democrático de Direito sem a presença da figura do advogado”, explicou o parlamentar, que justificou a indicação do congratulado à Medalha do Mérito Advocatício como exemplo de profissional que vem se destacando pelos relevantes serviços prestados no ramo do Direito Público em MS e capitais . “Homenagem significativa e que me honra poder entrega-la ao amigo João Paulo Lacerda”, destaca Picarelli.

Homenageado – João Paulo Lacerda, além de professor e advogado é também vice-presidente da Comissão do Advogado Publicista da OAB/MS. O especialista que atua na área do direito público municipal para defender a implantação de controladorias em câmaras e prefeituras de Mato Grosso do Sul reiterou o orgulho em ser homenageado. “Muito honrado com o reconhecimento dado pela Assembleia Legislativa, através do nobre deputado Picarelli, para colocar meu nome como um dos indicados a receber essa medalha, duplamente qualificada, pois leva o nome de um dos maiores juristas que Mato Grosso do Sul teve. Recebo com alegria essa honraria e a transfiro para toda a classe de advogados do Estado, que desempenha essa profissão com ética”, enfatizou o advogado

Comentários