Piloto de avião com Teori deu palestra em SP sobre como voar em Paraty

Osmar Rodrigues prestava serviços para a empresa Emiliano Empreendimento e Participações Hoteleiras Sociedade Ltda, proprietária do avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas. A Anac informou que a documentação da aeronave estava em dia, com o certificado válido até abril de 2022 e inspeção da manutenção (anual) válida até abril de 2017.

A empresa dona do avião era comandada pelo empresário Carlos Alberto Fernandes Figueiras, que também morreu no acidente. O Grupo Emiliano tem uma rede de hotéis de luxo, com uma unidade em São Paulo e outra no Rio.

“O Grupo Emiliano, lamentavelmente, confirma a morte Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, e do piloto Osmar Rodrigues, 56, no acidente aéreo ocorrido em Paraty. Carlos Alberto e o ministro Teori Zavaski eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do piloto. A empresa informa ainda que está à disposição das autoridades colaborando com as investigações em curso”, diz a nota.

Fonte: G1