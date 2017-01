Piloto do avião que caiu com Teori fez duas tentativas para pousar em Paraty

Caixa-preta da aeronave está sendo analisada pelo Cenipa em Brasília; segundo investigadores, gravador de voz demonstra que não houve pânico antes de o avião cair no mar no litoral do Rio de Janeiro.

Análise do gravador de voz da caixa-preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), aponta que o piloto da aeronave fez duas tentativas de pouso no aeroporto de Paraty (RJ) antes de cair no mar, apurou a TV Globo. A gravação também demonstra que não houve pânico dentro da aeronave antes da queda.

A caixa-preta do avião – que chegou no sábado (21) a Brasília – está sendo analisada no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Nesta terça (24), a Aeronáutica informou que a análise preliminar da caixa-preta não apontou “qualquer anormalidade” nos sistemas da aeronave. Os peritos conseguiram acessar os 30 minutos de gravação do equipamento.

Segundo investigadores ouvidos pela TV Globo, ao longo da gravação é possível ouvir nitidamente apenas as voz do piloto Osmar Rodrigues, que estava no comando do King Air C90 prefixo PR-SOM. Fonte: G1

