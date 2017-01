Piloto fura sinal vermelho e causa colisão em cruzamento com semáforo

Colisão entre duas motos foi ocasionada após um dos pilotos furar o semáforo da rua Dona Levinda Ferreira, no cruzamento com a avenida Ricardo Brandão, no centro de Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (05), segundo testemunha. As vítimas sofreram apenas escoriações.

Conforme a testemunha, uma moto Kansas cor cinza seguia pela rua Dona Levinda Ferreira quando furou o semáforo, que estava vermelho, e invadiu a avenida Ricardo Brandão, momento em que colidiu com uma Honda Fazer cor amarela, que era pilotada por um homem de 50 anos.

O piloto da Honda Fazer sofreu escoriações e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o CRS (Centro Regional de Saúde) do bairro Tiradentes, enquanto o outro condutor, que aparenta não ter sofrido nenhuma lesão, permaneceu no local. Ele se recusou a falar com a imprensa.

Fonte: Campo Grande News

Comentários