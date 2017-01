Piso de frentistas de MS subiu para R$ 1.112 este mês

Subiu para R$ 1.112,00 o piso salarial de frentistas e demais empregados em postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul (lavadores, atendentes de escritório, auxiliares de serviços gerais, valeteiros, lubrificador, vigias, caixa interno do posto e atendentes de lojas de conveniências). O aumento é válido para os meses de janeiro e fevereiro (2017) e os novos valores para vigorarem a partir de março, serão fechados na nova Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2017/18, que será negociada nas próximas semanas com a classe patronal. A informação é de José Hélio da Silva, presidente do Sinpospetro/MS (Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso do Sul).

Até dezembro de 2016, o piso em vigor era de R$ 1.082,75, informa José Hélio. Ele disse que novas assembleias já foram marcadas na Capital e interior do Estado, para os empregados decidirem sobre os novos percentuais de reajustes e demais benefícios que irão reivindicar da classe patronal este ano, para fechar a nova CCT.

“Ainda não temos nenhum percentual estabelecido, mas esperamos fechar a negociação não só com a reposição das perdas salariais do acumulado da inflação dos 12 meses que antecedem nossa data base, como também avançarmos, com um ganho real para os trabalhadores”, afirmou.

ASSEMBLEIAS – Frentistas e demais trabalhadores em postos de combustíveis de Mato Grosso do Sul estão sendo convocados pelo sindicato da categoria para participar de assembleia para discutir salário e outros benefícios que farão parte da pauta de negociação com a classe patronal.

As assembleias estão marcadas para as seguintes cidades, datas e locais que se seguem:

TRES LAGOAS: dia 22 de janeiro de 2017, às 09:00 hs, na Avenida Capitão Olinto Mancini nº 558 – sala 02, Centro;

COXIM: dia 22 de janeiro de 2017 às 9:00 hs, na Avenida Virgínia Ferreira nº.51, Flavio Garcia;

DOURADOS: dia 29 de janeiro de 2017 às 09:00 hs, na Rua Hayel Bon Faker nº 3060 – sala 03, Centro;

CAMPO GRANDE: dia 29 de janeiro de 2017, às 09:00 hs, na Rua Gal Camilo Comorreto Gall nº 18, Vila Taveirópolis.

