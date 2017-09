PL do Dr. Paulo Siufi institui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira de MS

O deputado Dr. Paulo Siufi apresentou Projeto de Lei para instituir como padroeira de Mato Grosso do Sul a Nossa Senhora do perpétuo Socorro. A proposta inclui ainda no Calendário Oficial de Eventos do Estado o dia 27 de junho como a data de comemoração à padroeira.

Conforme o deputado, a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é bastante conhecida e venerada em Mato Grosso do Sul. “A motivação veio das tradicionais novenas que acontecem todas as quartas-feiras na Paróquia, e das quais eu participo todas as semanas, e da devoção que a população tem por ela”, justificou Dr. Paulo Siufi.

Após análise e apreciação pela CCJR, a proposta será discutida e votada em Plenário.