PM que matou jovem em festa será investigado

Cabo da Polícia Militar que atirou e matou o adolescente Júnior de Souza, 17 anos, durante confusão em baile funk, se apresentou ontem (12) na 5ª Delegacia de Polícia Civil, em Campo Grande. Prestou depoimento ao delegado Jairo Carlos Mendes e foi liberado.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (10) e policial afirmou que estava na festa apenas como frequentador, a paisana pois estava de folga, e não trabalhando como segurança, conforme apontaram algumas testemunhas.

Diante da negativa do militar a policia ouvirá o proprietário do estabelecimento onde o evento foi realizado. O objetivo da investigação é para saber se o cabo de 31 anos estava trabalhando ou não no local. O Cabo é lotado no Comando Geral da PM.

Delegado disse ao Portal Correio do Estado que, em depoimento, cabo alegou ter ouvido um barulho de tiro, houve correria e na saída avistou dois rapazes armados. Ele teria se identificado como policial, abordou os jovens e mandou que eles deitassem no chão.

Um dos rapazes teria reagido e efetuado dois disparos contra o policial, que conseguiu esconder-se atrás de carros. Ao sair, adolescente teria apontado a arma novamente e militar revidou com um único disparo, que atingiu a vítima no pescoço.

Júnior morreu no local e policial se retirou por temer represálias. Ele alegou que vários amigos da vítima estavam na festa.

