PMA apreende camionete carregada com 1.080 kg de drogas em Amambai

Durante fiscalização em uma estrada vicinal no município de Amambai ontem (10) no início da tarde, Policiais Militares Ambientais de Naviraí avistaram um veículo Ford Ranger no sentido contrário à viatura. Logo que dois ocupantes do veículo com placas de Presidente Prudente (SP) perceberam a viatura, abandonaram o carro e entraram em uma mata fechada.

Os Policiais foram rapidamente até o veículo e entraram na mata na tentativa de capturar os elementos, porém, não obtiveram êxito. No veículo, tanto na carroceria como na cabine, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que pesaram 1.080 kg.

A PMA apreendeu o veículo e a droga e encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Amambaí. Equipes estão em diligências na região na tentativa de prender os traficantes.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

