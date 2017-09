PMA autua arrendatário desmatamento ilegal de matas ciliares

Durante fiscalização ambiental em propriedades rurais do município em uma fazenda depois da praça de pedágio da BR 163, nas proximidades do Distrito de Anhanduí, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande constataram ontem (8) à tarde, em uma fazenda, o desmatamento ilegal de matas ciliares (Área de Preservação Permanente – APP) de córrego que corta a propriedade, sem autorização.

O arrendatário da fazenda estava usando uma máquina e já havia derrubado uma área de 1,5 hectare de matas ciliares do curso d’água sem autorização ambiental. Ele também arava a terra à margem do pequeno córrego e ainda havia aterrado parte do leito (crime ambiental). A degradação era realizada para a agricultura. As atividades foram interditadas e a máquina foi apreendida.

O infrator (24), residente em Sidrolândia, foi autuado administrativamente e multado em R$ 10.000,00. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRADA).

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

