PMA autua dois proprietários rurais por exploração ilegal de madeira

Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município, Policiais Militares Ambientais de Bataguassu autuaram ontem (25) no início da tarde, dois proprietários rurais por crime ambiental de exploração e armazenamento de madeira ilegalmente.

Um infrator, de 75 anos, desmatou em sua propriedade, no Assentamento Montana, localizado na altura do Km 45 da BR 267, um total de 26 árvores de grande porte das espécies cumbaru, garapa e angico, com uso de motosserras, sem autorização do órgão ambiental.

O assentado afirmou que estava desmatando para o plantio de roça. Ele não quis indicar o destino da madeira proveniente da extração das árvores. O infrator, residente no assentamento, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 7.800,00. Ele também responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira. A pena é de seis meses a uma ano de detenção.

A 600 metros dali, em outro lote, a PMA encontrou 20m³ de lenha que estava pronta para ser transformada em carvão, ao lado de um forno. A madeira era das mesmas espécies das 26 árvores derrubadas no lote do autuado anterior. A lenha foi apreendida.

O assentado (50) havia adquirido a madeira, porém, também não tinha autorização nem para o forno, no qual seria processado o carvão. As atividades foram interditadas. O infrator, residente no assentamento, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 6.000,00. Ele também responderá por crime ambiental de armazenamento ilegal de madeira. A pena é de seis meses a uma ano de detenção.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

