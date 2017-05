PMA autua duas empresas e apreende carretas transportando combustíveis ilegalmente

Durante fiscalização em bloqueio na rodovia BR 262, na altura do km 4 no município, Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas apreenderam ontem (29) dois veículos transportando combustível (produto perigoso) ilegalmente. Um dos veículos, um cavalo tractor acoplado a uma carreta do tipo tanque bitrem, transportava 60 mil litros de etanol (produto perigoso) com a licença ambiental que permitiria o transporte vencida. A carga e o veículo pertenciam a uma empresa de transporte de derivados de petróleo de Rio Claro (SP). O veículo e o combustível foram apreendidos.

Pelo mesmo motivo, outra empresa com domicílio jurídico em Campo Grande teve 60 mil litros de etanol e um veículo tractor com carreta tanque bitrem apreendidos.

As empresas transportadoras de derivados de petróleo foram autuadas administrativamente e multadas em R$ 30.000,00 cada uma.

O produto perigoso e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Os responsáveis pelas empresas responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses. Também poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

