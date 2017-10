PMA autua infrator por pesca ilegal e por abate de jacaré no rio Taquari

Policiais Militares Ambientais de Costa Rica, que trabalham na operação Pesque Legal, realizada pela PMA, SEMAGRO e IMASUL, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS) realizavam fiscalizaçã no município de Alcinópolis, no rio Taquari e autuaram um pescador por pesca ilegal e por armazenar carne de jacaré ilegalmente.

O infrator estava em uma embarcação no rio Taquari, nas imediações do rio do Peixe e pescava sem licença ambiental. No rancho onde o pescador estava foram apreendidos 3,5 kg de carne de jacaré em uma caixa térmica e 4 kg de pescado. O pescador afirmou que abateu o jacaré com uma fisga e que iria consumir a carne no local. Também foram apreendidos um barco, um motor de popa, uma fisga e dois molinetes com varas.

O infrator (34), residente em Alcinópolis, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.280,00. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente de infração administrativa. Porém, ele responderá pelo crime ambiental da caça do jacaré, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

