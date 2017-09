PMA autua pescadores por pesca ilegal

Policiais Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, que trabalham na operação Independência realizavam patrulhamento fluvial hoje (9) no rio Miranda, no município de Bonito e autuaram seis pescadores, por pesca ilegal.

Ao vistoriarem uma embarcação na região do pesqueiro do Poção, a 80 km da cidade de Bonito, onde estavam três pescadores paranaenses, residentes em Toledo, a PMA verificou que os pescadores, de 34, 40 e 45 anos, não possuíam autorização de pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Com eles foram apreendidos um barco, um motor de popa e três carretilhas de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.

Em outra embarcação abordada próxima ao pesqueiro do “Porvinha,” a 80 km da cidade de Bonito, foram autuados pelo mesmo motivo, dois paulistas, de 51 e 59 anos, residentes em Limeira. Foram apreendidos um barco, um motor de popa e dois molinetes de pesca com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.

Por último, próxima ao pesqueiro “Capelinha” foi abordada uma embarcação, onde estava um turista paulista, de 38 anos, residente em São João da Boa Vista também pescando sem licença. Foram apreendidos um barco, um motor de popa e uma carretilha de pesca com vara. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.

ALERTA – A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

