PMA captura serpente em cabos e mangueiras junto a motor de veículo

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande foram chamados hoje (3) para atender uma ocorrência, relativa a uma serpente que estaria entrando pelo capô do seu veículo, na garagem de sua residência. No local, no bairro Jardim Aerorrancho, a PMA verificou que o animal estava escondido junto ao motor do veículo, entre os cabos elétricos e mangueiras. Os Policiais puxaram o bicho para fora do veículo e o capturaram.

A serpente, uma cobra-cipó, de aproximadamente 1,5 metros, que não é peçonhenta foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

