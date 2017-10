PMA de Bela Vista realiza Educação Ambiental para alunos de escola rural de Alto Caracol

Policiais Militares Ambientais de Bela Vista realizaram trabalhos de Educação Ambiental para alunos da uma escola municipal rural, localizada na fazenda Margarida, no Distrito de Alto Caracol. Os trabalhos ocorreram hoje (7) na própria escola.

Foram realizadas palestras e debates com os alunos sobre vários temas ambientais regionais, tais como os várias problemas envolvendo a bacia do rio Apa e vários outros temas, como tipos de poluição e suas causas, as questões voltadas à fauna, como o tráfico de animais silvestres, caça e pesca ilegais ,e sobre a flora, especialmente, sobre os desmatamentos que são a primeira causa de extinção de espécies e que causam vários desequilíbrios, levando a diversos problemas em cadeia, como: erosões, assoreamento, desequilíbrio na distribuição dos recursos hídricos, entre outros.

Todas as 25 Subunidades da PMA realizam Educação Ambiental. Só o Projeto Florestinha da Capital atendeu mais de 26 mil alunos no Estado neste ano.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL É PRIORIDADE PARA A PMA.

O Comando da PMA considera extremamente proveitoso o trabalho de Educação Ambiental, haja vista, toda a movimentação da população em defesa das questões ambientais. O Comando acredita que, só por meio da Educação Ambiental, com crianças e adolescentes, as infrações e crimes ambientais diminuirão e, as decisões deles, que no futuro estarão no Comando das ações no País, com certeza, serão mais planejadas do que estão sendo agora.

Na verdade, quando se realiza Educação Ambiental, está se realizando a prevenção da prevenção. Ou seja, evita-se por meio da sensibilização, que essas crianças e adolescentes de hoje venham a delinquir, cometendo crimes e infrações, degradando o ambiente. Quando se prende ou se autua alguém por crime ou infração, o dano já foi causado e, muitas vezes, é irreversível. A prevenção é sempre mais importante do que a repressão, em especial nas questões ambientais.

Só por meio da Educação Ambiental as infrações e crimes ambientais diminuirão. A repressão sempre será necessária em virtude da ganância humana, mas com este trabalho, a necessidade de reprimir será sempre menor e consequentemente a geração atual e futura desfrutará de um meio ambiente equilibrado e melhor qualidade de vida.

