PMA prende caçador com cateto abatido em freezer

O caçador, de 23 anos, confessou que estava com um animal silvestre da espécie cateto, que havia abatido. A carne que estava em um frízer foi apreendida. O autuado confessou que não possuía armas e que a caça que praticava era realizada com uso de armadilhas do tipo laço, com iscas.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e responderá pelo crime ambiental de caça ilegal. A pena é de seis meses a um ano de prisão. O caçador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.