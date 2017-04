PMA prende denunciado por caça ilegal com rifle e munições

Policiais Militares Ambientais de Jardim receberam denúncias de prática de caça na região do trevo do Apaporé, localizado a 60 km daquela cidade. A PMA foi ao local da denúncia ontem (27/04) à tarde e apreendeu com o denunciado, um rifle calibre 22 com duas munições.

Não foram encontrados animais abatidos, porém, o denunciado, não possuía documentação da arma e recebeu voz de prisão. A Polícia Militar Ambiental conduziu o infrator, um pedreiro de 47 anos, residente em Jardim, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma. A pena para o crime é de um a três anos de prisão.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

