PMA prende homem com de rifle e munições

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana realizaram fiscalização ambiental no sábado (9) no início da noite durante a operação Independência, no município e apreenderam um rifle e munições. Durante abordagem de um veículo na estrada do pesqueiro Pequi, os Policiais encontraram com um homem de 48 anos, um rifle calibre 38, municiado com três munições. A arma e munições não possuíam documentos e foram apreendidas.

O infrator, residente na Aldeia do Bananal, em Aquidauana, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.

Comentários