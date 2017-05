PMA prende motorista de caminhão tanque furtando combustível

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Batayporã realizava patrulhamento terrestre pela rodovia MS 134, quando flagrou ontem (9) à noite, atitudes suspeitas de dois homens que estavam parados próximos a um caminhão tanque carregado de combustível e um veículo VW gol.

Ao realizar abordagem, um homem fugiu pela mata e não foi alcançado. Outro de 29 anos se identificou como motorista da empresa transportadora de combustível de Irapuru (SP) proprietária do caminhão e do combustível. Ele realizava furto de etanol do caminhão e o infrator que fugiu estava comprando o produto. Eles já tinham retirado 200 litros de etanol do tanque do caminhão, que estavam armazenados em galões na carroceria e no veículo Gol, pertencente ao receptador. Os veículos e o produto foram apreendidos.

Os policiais deram voz de prisão ao motorista por furto. O infrator, juntamente com material apreendido, foi conduzido à Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado por crime de furto, que prevê pena de um a quatro anos de detenção.

O motorista também foi autuado administrativamente por comercializar produto perigoso sem autorização e sem seguir as normas legais. Ele foi multado em R$ 500,00 e também responderá pelo crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998 prevê: (Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena de um a quatro anos de reclusão).

O receptador fugitivo e proprietário do veículo também responderá pelo mesmos crime ambientais e por receptação.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

