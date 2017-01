PMA prende proprietário de rancho por posse ilegal de rifle de caça e apreende petrechos proibidos de pesca

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito, realizavam patrulhamento terrestre e fiscalização ambiental em ranchos à margem do rio Miranda, na região do distrito, ontem (17), quando encontraram e apreenderam em uma residência um rifle de caça calibre .32, 14 cartuchos do mesmo calibre intactos, espoletas, chumbos de diversas medidas e pólvora, além de três redes de pesca de diferentes malhas, três tarrafas e ainda 20 anzóis de galho (petrechos proibidos). O proprietário do rancho (35) acompanhou toda vistoria.

Os policiais deram voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo e conduziram o infrator à delegacia da Polícia Civil de Bonito, juntamente com todo material apreendido.

A lei 10.826/22/12/2003, art. 12, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em descordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência, poderá pegar pena de detenção, de uma a três anos e multa.

