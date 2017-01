PMA prendem 9 pessoas e os autuam em R$ 49 mil

Campo Grande – Policiais Militares Ambientais de Campo Grande, após levantamentos do setor de inteligência do batalhão, realizaram vistoria nas propriedades rurais do assentamento Santa Mônica, no município de Terenos, e flagraram ontem (19) à tarde, nove indivíduos desmatando área de mata ciliar (Área de Preservação Permanente – APP). Os infratores utilizavam motosserras, machados, facões para derrubar árvores e realizar o desdobramento das madeiras, e motocicletas para abrir caminhos no interior da APP e transportar o material lenhoso. Todo material ilegal foi apreendido.

Os infratores, todos residentes no assentamento, foram presos em flagrante e encaminhados juntamente com os materiais (cinco motocicletas, duas motosserras, dois machados, dois facões e diversos outros materiais) para Delegacia de Policia Civil de Terenos. Cada infrator foi autuado administrativamente e autuado em R$ 5.000,00, além de duas autuações pelo uso de motosserra, cada uma de R$ 2.000,00. Todos responderam por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de detenção.

