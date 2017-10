PMA recolhe anta socorrida por capataz de fazenda depois de escapar de caçadores

Policiais Militares Ambientais de Cassilândia foram acionados no dia (7) por um administrador de uma fazenda, localizada a aproximadamente 100 km da cidade, em razão do recolhimento de um animal silvestre da espécie Tapirus terrestris (anta), que apareceu na propriedade. Segundo o comunicante, o animal apareceu com diversos ferimentos e ele com outros funcionários conseguiram prender o bicho em um mangueiro de gado.

Ele alimentou e hidratou a anta e ligou imediatamente para a PMA, que levou uma jaula e recolheu o bicho. O animal apresentava diversos ferimentos, arranhões e mordidas, que os policiais concluíram ser de cachorros, possivelmente de caçadores.

A PMA conseguiu atendimento de veterinários para o bicho em Cassilândia e o encaminhará ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital, que o acompanhará até a possível reintrodução na natureza.

