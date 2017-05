PMA recupera motor furtado de pescador no rio Miranda

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito recuperaram hoje (25) um motor de popa furtado, antes que o infrator realizasse a queixa. A equipe realizava fiscalização à margem do rio Miranda e percebeu nas proximidades da bomba de captação de água da empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL), um objeto coberto com galhos e folhas, à margem do rio.

O objeto tratava-se de um motor de popa marca Yamaha de 15HP, que foi levado ao quartel da PMA. Ao averiguar junto à delegacia de Polícia Civil de Bonito e no sistema de registros de crimes do Estado não foi verificada nenhuma queixa. Pouco tempo depois, apareceu no quartel o proprietário do motor, com a devida nota fiscal. Ele informou que o objeto teria sido furtado do seu barco e que ainda não havia dado queixa, devido a distância da delegacia em Bonito.

O motor de popa foi entregue ao proprietário e a PMA encaminhará o comunicado à delegacia de Polícia Civil de Bonito, para investigação de autoria do furto.

