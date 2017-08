Pneu estoura e atinge carreta na BR-158 vitimando uma pessoa

Um acidente em um trecho de rodovia BR-158, conhecido como “curva do João Coruja” deixou um morto e um ferido na manhã de hoje (23) em Paranaíba/MS.

De acordo com o site JP NEWs Cesar Joaquim Chaves dos Santos, garçom e funcionário do setor de Tributação veio a óbito no local do acidente. Contudo o médico veterinário Estênio de Freitas que também servidor da Prefeitura Municipal de Paranaíba, estaria em estado grave.

Ainda de acordo com o site JP News acidente aconteceu após um pneus estourar e colidir com carro em que em que se encontrava o motorista, o médico veterinário e o garçom.

Ainda segundo informações iniciais, o carro atingido seria um veículo da Vigilância Sanitária do município.

