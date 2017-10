Podemos lança Cláudio Sertão ao governo de Mato Grosso do Sul

O empresário Cláudio Sertão, presidente do diretório regional do Podemos, deverá sair candidato ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2018. O partido (ex-PTN) traz também o nome do senador Álvaro Dias como pré-candidato à presidência da República. No Estado o Pode pretende lançar dois candidatos ao Senado, 16 a deputado federal e 48 estadual.

Consciente de que não será uma tarefa fácil enfrentar este processo, que será uma longa batalha na disputa pelo voto, Cláudio Sertão diz que conta com um trunfo muito especial, entre outras cartas que traz na manga: o desejo da maioria dos eleitores de eleger gente nova para cargos públicos e isso devido principalmente ao fato das incontáveis denúncias de corrupção, conchavos e desvio de dinheiro público por autoridades tanto do executivo como do legislativo, inclusive de Mato Grosso do Sul muitos candidatos são apontados como suspeitos de irregularidades.

“Temos propostas de geração de emprego e renda para impulsionar Mato Grosso do Sul rumo ao desenvolvimento. Para isso, vamos realizar uma campanha popular, conversando com o cidadão sobre essas propostas”, afirmou Cláudio Sertão, que foi indicado pelo próprio partido para disputar as eleições.

O pré-candidato a governador do Estado não tem dúvida de que em função do “mar de corrupção” que se instalou e veio à tona em todo o País, inclusive em Mato Grosso do Sul, muitos dos que já estiveram no poder e dos que ainda estão, não serão eleitos por conta da indignação do eleitor. Sertão lembrou que o Podemos é um dos únicos partidos não envolvidos em nenhuma denúncia de corrupção como ocorre com a maioria dos partidos hoje no país.

Cláudio Sertão pretende começar a trabalhar a partir de agora com a “campanha popular”. Para justificar a iniciativa da proposta do partido ele afirma: “Time que quer torcida tem que colocar o time no campo”.

CURRICULO – Cláudio Sertão tem uma longa carreira como político e empresário que sempre lutou pelo desenvolvijmento de Mato Grosso do Sul. Ele é empresário em Campo Grande e representa a Federação das Indústrias de Masto Grosso do Sul – Fiems no ambicioso projeto de incrementar o desenvolvimento da fronteira do Brasil com o Paraguai, por intermédio do programa “Indústria sem Fronteiras”, lançado pela instituição, com o apoio do Governo do Estado, no primeiro semestre deste ano.

Sertão também exerce o cargo de secretário de Indústria e Comércio do Governo Paraguaio e por conta dessas atividades na fronteira, levou mais de 20 empresas nacionais a se instalarem na região e que geraram mais de 7 mil empregos diretos. A redução de impostos como o ICMS de diversos produtos e a redução também do Fundersul, são algumas das propostas de governo desse ousado empresário fez e continua fazendo muito pelo desenvolvimento do Estado.

O presidenciável senador Álvaro Dias vem a Mato Grosso do Sul dias 9 e 10 de novembro, acompanhado do senador Romário, do ex-jogador Marcelinho Carioca e da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, para referendar apoio à pré-candidatura de Cláudio Sertão ao governo de MS.

