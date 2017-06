‘Polaco’ diz em áudio que Superintendente da Sefaz-MS recebeu R$ 100 mil de propina

Em um dos trechos das 6 horas de gravação e de acordo com os empresários que comprovariam suposto esquema de cobrança de propina em troca de benefícios fiscais no Governo Estadual de Mato Grosso do Sul, implica diretamente a cúpula da Sefaz-MS.

José Ricardo Guimaro, o ‘Polaco” em áudio garante a Lauri Luiz Kener, auditor-fiscal e superintendente de administração tributária nomeado por Reinaldo Azambuja (PSDB), teria recebido R$ 100 mil, “limpinho, em dinheiro”.

José Alberto Berger, do curtume Braz Peli gravou ‘Polaco’ que segundo o empresário estaria intermediando a negociada após ser indicado pelo então chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula (PSDB). No áudio aparecem Lauri e um ‘Elias’ que seria auditor fiscal na Secretaria de Fazenda.

O empresário então indignado com a cobrança de R$ 150 mil que seriam destinados aos integrantes do primeiro escalão do Governo de MS, o então empresário questiona o valor do pagamento a fiscais da Sefaz.

Berger questiona no áudio “Quem é o Elias na ordem do dia? E o Lauri não recebeu R$ 100 mil?” “Recebeu R$ 100 mil. Limpinho, em dinheiro”, responde Polaco, sobre Lauri. Na conversa não há mais detalhes sobre ‘Elias’, já que existe mais de um servidor na pasta com este nome.

Entretanto Lauri Luiz Kener, pecuarista possui dois vínculos com o governo que somados atingem a quantia de cerca de R$ 55 mil.

A reportagem do Midiamax entrou em contado com Lauri, na Sefaz mas disseram de primeiro que o mesmo se encontrava em reunião. Contudo diante da insistência da reportagem o superintendente apenas respondeu que a assessoria de imprensa da Sefaz-MS falaria sobre o caso.

Diante desse fato o Midiamax entrou em contato com o chefe de Lauri, o titular da Sefaz e deputado federal licenciado, Marcio Monteiro (PSDB), que não atendeu as ligações.

A assessoria da pasta também não respondeu os questionamentos até a publicação da matéria.

