Polícia apreende mais de 300 kg de cocaína em caminhonete na fronteira

Agentes da Polícia Nacional do Paraguai prenderam na tarde de ontem (5), Juan Carlos Gonzalez Vareiro, de 45 anos, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Gonzalez estava em uma caminhonete Chevrolet S10, com placas do Paraguai, carregada com 300 kg de cocaína divididos em vários tabletes;

Veículo foi parado em um lugar conhecido como Cruce Bella Vista. Durante a abordagem policial o motorista demonstrou bastante nervosismo o que levantou suspeita dos agentes. Conforme divulgação do site Porã News.

Ao fiscalizarem a carroceria do automóvel, a quantidade de entorpecente foi encontrada. E a carga foi encaminhada para a Divisão de Narcóticos Paraguaia.

Investigações das autoridades do país vizinho tentarão identificar quais eram os traficantes que receberiam o entorpecente na fronteira entre Brasil e Paraguai. Não é descartada a possibilidade de haver contato com a Polícia Federal em Ponta Porã para auxiliar na identificação.

