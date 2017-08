Policia Civil aponta a possibilidade do menino Kauan ter sido esquartejado

Diante das dificuldades na localização do corpo do menino Kauan, de 9 anos poderão ser concluídas após indícios que o garoto tenha sido esquartejado pelo professor com a ajuda de um adolescente. Informação esta ainda não confirmada oficialmente pelos delegados envolvidos, contudo já citada pela Policia Civil em nota oficial.

A polícia até o momento está trabalhando com a hipótese de que o corpo do menino teria sido atirado nas águas do córrego Anhanduí. Contudo há várias semanas de buscas com equipes de mergulhadores dos Bombeiros, peritos e até equipes formadas por familiares que não obtiveram nenhum resultado na localização do corpo.

Contudo há uma convocação oficial para a coletiva de imprensa que acontecerá na próxima sexta-feira.

E nota oficial a Policia Civil de Mato Grosso do Sul informou que “Segundo as investigações, o menino teria sido levado à casa do autor, acompanhado por um adolescente de 14 anos de idade, e lá foi violentado, morto e esquartejado, com a participação do menor”.

Comentários