Polícia Civil conclui investigação sobre morte da Musicista Mayara

Esclarecido e concluído pela Policia Civil a causa da morte da musicista Mayara Amaral, 27 anos. O feminicidio está descartado. Pois a Policia concluiu que a musicista foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O crime teria ocorrido em um motel de Campo Grande/MS.

Tiago Macedo, delegado informou que após o corpo ser encontrado foi registrado pela família um BO que informava o desaparecimento da jovem. Diante das informações o GOI se dirigiram até o suspeito o namorado que possui evidências muito fortes, isto de acordo com as informações do delegado que o colocaram como suspeito do crime.

A Policia teve acesso dos últimos passos de Mayara através de um aplicativo apresentado por uma testemunha que residia junto da musicista. Foi a partir dos locais que a Policia consegui desvendar o caso.

Diante dos locais em que a vítima passou a policia se dirigiu a casa de Luiz que é musico e relatou que tocou junto de Mayara. Luiz foi o primeiro a ser preso e a prisão foi efetuada na sua casa No mesmo local a policia encontrou roupas manchadas de sangue, computador, telefone, CNH e o instrumento de Mayara.

Luiz em depoimento na Depac confessou que conhecia a vítima e a atraiu a um motel que se localiza na Avenida Euler de Azevedo. Realmente a entrada do casal foi registrada as 22h de segunda-feira. Contudo o comparsa do crime conhecido por ‘Cachorrão’ entrou escondido no motel. Na sequência ainda do depoimento de Luiz o mesmo relatou que manteve relação sexual com a vítima.

A investigação da Policia Civil aponta que Mayara foi morta a martelada ao perceber que seria roubada e espancou alguma reação.

Depois de assassinarem Mayara o comparsa ‘Cachorrão’ retirou os pertences da vítima e com a ajuda de Luiz transportaram o corpo de Mayara para a residência de Anderson Sanches, 31 anos’.

Na residência de Anderson dividiram os pertences da vítima. Ainda permaneceram com o corpo de Mayara por cerca de 8 horas e depois disso decidiram levar o corpo para ser desovado na cachoeira do inferninho. Para despistar e ocultar provas atearam fogo no corpo e também nos arredores do local.

PRISÃO

O Vulgo ‘Cachorrão’ e Anderson detido no decorrer das investigações em posse do veículo da vítima.

O delegado Tiago Macedo informou que os assassinos premeditaram o assassinado pois levara um martelo escondido na mochila.

Luís não possui indícios de criminalidade, ou seja, não é ‘fichado’ pela policia mas informou que é usuário de droga.

O seu comparsa ‘Cachorrão’ possui uma ficha criminal extensa. Dentre os seus diversos crimes estão os que mais se destacam tráfico de drogas, roubo a mão armada. As investigações apontaram ainda Luiz como o autor da mensagem enviado a mãe de Mayara com o intuito de incriminar o suposto namorado da vítima.

PENA

A justiça indiciará o trio por latrocínio. Podendo ficar presos por até 30 anos. Também responderão pelo crime de ocultação de cadáver, reclusão de 3 anos.

