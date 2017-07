Polícia Civil de MS cria unidade para atuar em investigações preliminares de crimes complexos

A Delegacia Geral de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul criou o Grupo de Operações e Investigações (GOI) para atuar na investigação preliminar de crimes complexos. Decreto com a estrutura e atribuições da unidade foi publicado na edição de hoje (18) do Diário Oficial do Estado.

A unidade será composta por 29 policiais civis, sendo um delegado, na qualidade de coordenador do grupo, um chefe de operações e 27 policiais.

Marcelo Vargas, delegado geral da Polícia Civil o GOI substituirá o atual Setor de Investigações Gerais (SIG).

Grupo será responsável por desenvolver investigações preliminares em locais de crimes de maior complexidade, elaborando relatórios sobre as diligências realizadas e providências adotadas e receber relatório, documentos e materiais das equipes de investigação e enviá-los às unidades policiais responsáveis pela continuidade das investigações.

Os integrantes do GOI também têm como atribuições atender a todos os locais de crimes de homicídio em Campo Grande, dando início às investigações preliminares; auxiliar às unidades policiais em cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão; auxiliar a escolta de pessoas custodiadas; prestar apoio às investigações em andamento em outras delegacias quando houver determinação, tanto da Capital quanto do interior; auxiliar no combate ao tráfico de drogas; realizar atividades de inteligência e desenvolver operações policiais de combate à criminalidade, além de outras determinações que lhes forem atribuídas.

O efetivo será composto por servidores integrantes da carreira de delegado, da categoria funcional investigador de Polícia Judiciária e das categorias funcionais das carreiras que compõem a Polícia Civil de MS e o ingresso no grupo será feito mediante análise do perfil profissional e capacitação, avaliação psicológica e investigação social.

