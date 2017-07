Polícia Civil de MS fica sem internet e serviços são prejudicados

Desde de ontem (6), a DGPC de Campo Grande está com problemas na internet e sem acesso as ocorrências registradas no sistema.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, a internet na delegacia geral está com problemas desde ontem (6), e por causa disso não há o acesso aos BOs registrados no sistema Sigo (Sistema Integrado de Gestão Operacional).

Ainda segundo informações, não há previsão de quando o problema será resolvido e o que poderia ter causado a falha na internet da DGPC.

Os boletins de ocorrência são registrados normalmente nas delegacias e o sistema Sigo não está com problemas.

