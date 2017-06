Policia Civil de Ponta Porã prende quadrilha que vinha agindo na fronteira

Rodolfo Dalto do SIG da Polícia Civil de Ponta Porã, apresentou na manhã de hoje (21), elementos que vinham praticando roubos e assaltos na cidade. Foram presos Ramão arevalo; Marcos romeiro Castro, vulgo Chapéu Preto; Alberto Arevalo Ferreira vulgo Aveto e Maria Estela Vider.

De acordo com o site pontaporainforma contou que por meio de uma linha de investigação sabia-se de um casal que teria praticado já 03 roubos, que variavam na hora de praticar os delitos, ora o homem pilotava a moto, e em outras ocasiões a mulher que pilotava e ainda em outros momentos, o homem deixava a mulher e agia na prática delituosa com outros membros.

O homem identificado como Aveto já é conhecido da polícia visto que saiu em novembro do sistema prisional pela prática de roubo, sendo acusado também de homicídio no Paraguai e considerado de alta periculosidade e o comandante dessa organização criminosa voltada para a prática de roubos abordando as vítimas sempre a bordo de uma moto e fazendo ainda alguns furtos.

Ontem a polícia foi informada que Aveto teria cometido furto de uma motocicleta onde os policiais saíram em diligência e identificaram os autores em uma estrada de chão nas proximidades da Vila Ferroviária. Uma perseguição foi iniciada houve tentativa de fuga dos autores onde o garupa até pediu para que o condutor parasse, momento em que Aveto jogou uma sacola colocando a mão na cintura com a finalidade de sacar uma arma de fogo. Os policiais, na iminência de uma agressão, efetuou um disparo que atingiu o braço de Aveto que foi preso juntamente com o garupa.

Na revista policial constatou-se que Aveto portava um revolver 38 com numeração raspada e uma munição deflagrada. Aveto foi conduzido à delegacia. A busca pela companheira de Aveto continuou e seu comparsa. A guarnição os localizou e confessaram que faziam parte do grupo criminoso, relatando que a munição deflagrada da arma de Aveto foi consequência de uma tentativa de homicídio de Aveto contra sua vida, onde ela se salvou porque no momento do disparo bateu na mão do autor.

Na checagem, verificou-se que o garupa que estava na moto com Aveto é foragido da justiça pelo crime de homicídio e também compõe a organização criminosa. Um quarto indivíduo foi identificado como Luís Carlos Arevalo, irmão de Aveto, que também praticava roubos e contou que na residência da companheira de Aveto, as motos furtadas eram guardadas e depois vendidas pelo valor de R$ 150,00 a R$ 300,00.

O delegado lembrou que há uns doze dias ocorreu um roubo na cidade e a moto roubada tinha um dispositivo, tipo um alarme que cortava o combustível. Momento em que um policial militar visualizou o Aveto juntamente com um comparsa empurrando a moto e quando o policial se aproximou foi alvo de 3 disparos feitos pelos ladrões, mostrando claramente a periculosidade dos elementos.

As pessoas que foram vítimas dos elementos é importante que procurem a delegacia para reconhecimento, pois quanto maior o número de práticas a eles imputadas, maior será o tempo de prisão, ressaltando-se que todos eles não foram ressocializações com as penas obtidas em crimes anteriores.

Outro ponto levantado pelo delegado é que a mulher antes usava os cabelos loiros e há aproximadamente uma semana pintou os cabelos no tom ruivo, visando afastar a suspeita de sua participação nos crimes.

