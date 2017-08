Policia Civil divulga a real causa da morte do menino Kauan

A Policial Civil divulgou hoje (25) as circunstâncias do assassinato do menino Kauan, 9 anos.

A investigação da polícia apontou que o menino Kauan foi vítima de estuprado, morto asfixiado e depois o corpo foi esquartejado diversas vezes.

Violência, descaso e abusos. Esta era a realidade das dez vítimas de um professor de 38 anos, morador do Coophavila II. No dia 25 de julho, uma dessas crianças foi vista pela última vez e nesta sexta-feira (25) a Polícia Civil divulgou detalhes da investigação do desaparecimento e morte do menino Kauan Andrade, de 9 anos: ele foi estuprado, morto asfixiado e esquartejado por duas vezes.

CASO

Kauan desapareceu da casa da família, no Aero Rancho, no dia 25 de junho. O menino cuidava carros na região quando foi visto pela última vez. A família registrou um boletim de ocorrência e as investigações foram iniciadas pela Depca. Foram 20 dias sem notícias até o último sábado (22), quando o caso foi esclarecido.

No decorrer das investigações do desaparecimento, um adolescente de 14 anos acabou apreendido por envolvimento no crime. O adolecente declarou à polícia que atraiu Kauan na noite do dia 25 de junho para a casa do professor suspeito do crime de estupro.

O professor suspeito de matar Kauan nega as acusações, mas de acordo com o delegado Paulo Sérgio Lauretto, o depoimento do adolescente e os fatos já confirmados pela perícia, na casa do revendedor de celulares, não deixam dúvidas da autoria.

Na casa do professor, que também já teria dado aulas de português em uma escola do Portal Caiobá, a polícia encontrou sangue na cama, no chão e no porta-malas do carro, além de material pornográfico no computador do professor. Dois dos filmes apreendidos mostravam cenas com o próprio suspeito.

