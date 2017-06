Polícia encontra 10 celulares no estômago de preso em penitenciária de SP

Três presos da Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara”, a P1, em Presidente Bernardes, foram surpreendidos com 19 aparelhos celulares escondidos no corpo. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP) informou que um detento havia engolido dez celulares.

A partir da descoberta do Núcleo de Inteligência da unidade prisional, os três presos foram submetidos à revista na banqueta detectora de metais, que acionou positivamente, nesta segunda-feira (12).

Dois dos sentenciados escondiam celulares no ânus, segundo a SAP. Um estava com quatro micro aparelhos e o outro com quatro celulares de tamanho maior e um micro celular. Ambos expeliram os aparelhos na própria unidade e foram encaminhados a um hospital para verificar a possível existência de mais celulares, porém, nada mais foi constatado.

Após passar pelo exame de raios-X, foram descobertos dez mini celulares com fone de ouvido no estômago do terceiro preso envolvido. No mesmo dia, foi feita a cirurgia de retirada dos objetos e o preso se encontra internado para recuperação, segundo a SAP.

Os aparelhos foram levados à Delegacia da Polícia Civil e as providências, como Boletim de Ocorrência e instauração de Procedimento Disciplinar Apuratório em desfavor dos presos, estão sendo tomadas, de acordo com a pasta estadual.

