Polícia Federal investiga ligação entre Chapecoense, Conmebol e LaMia

A Polícia Federal investiga as circunstâncias da contratação do voo que levou o time da Chapecoense, em novembro de 2016, quando um desastre resultou na morte de 71 pessoas, entre jogadores, jornalistas, cartolas, comissão técnica, na Colômbia.

A Folha de S. Paulo informou que as autoridades querem saber quais os motivos que levaram à contratação da empresa boliviana LaMia, dona da aeronave que transportava os jogadores.

A PF apura se a LaMia teria sido contratada por uma determinação da Conmebol. A confederação indicava a contratação da empresa a clubes argentinos para torneios na América do Sul.

Alguns dos sobreviventes da tragédia já foram ouvidos pelos investigadores: o zagueiro Neto, o goleiro Jackson Folmann, o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel. A maioria foi ouvido em Chapecó, cidade onde o clube tem sede.

A PF não revelou ainda o conteúdo das investigações.Outra testemunha ouvida é a controladora Celia Castedo, que autorizou o plano de voo da LaMia entre a Bolívia e a Colômbia, e depois do acidente, pediu asilo no Brasil.

Segundo a Folha, quando realizou o voo da Chapecoense, saindo de São Paulo com destino a Santa Cruz de la Sierra, a LaMia não possuia seguro, e tinha tido quatro pedidos para voar para o Brasil negados pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O vice-diretor jurídico da Chapecoense, Luiz Antônioi Pallaoro, disse que o clube não foi procurado pela Polícia Federal. Segundo ele, quem ofereceu o voo para o time foi a própria LaMia.

“A informação que temos é que a LaMia entrou em contato com a gente no ano passado. Essa informação obtive na época do acidente com funcionários do clube”, afirmou.

