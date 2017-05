Polícia Federal prende assessor de Temer e ex-governadores do DF

Preso na manhã de hoje (23) pela Policia Federal os ex-governadores do Distrito Federal. Os presos são: José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filippelli, atual assessor do presidente Michel Temer. Eles são alvo de uma operação que investiga um esquema de corrupção na reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

As investigações apontam que o deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF) também recebeu dinheiro desviado das obras.

A operação da Policia Federal foi batizada de ‘Panatenaico’, pois é baseada em delação premiada da Andrade Gutierrez sobre um esquema de corrupção na reforma do Mané Garrincha. A PF diz que as obras podem ter sido superfaturadas em cerca de R$ 900 milhões, visto que estava orçada em R$ 600 milhões mas custou R$ 1,575 bilhão.

Agnelo, Arruda e Filippelli são alvos de mandados de prisão temporária, que tem duração de cinco dias. A PF prendeu também Maruska Lima, ex-presidente da Terracap, empresa do governo do Distrito Federal. Também há 6 mandados de prissão temporária, 3 de condução coercitiva e 15 de busca e apreensão, todos expedidos pela 10ª Vara da Justiça Federal no DF.

O deputado Rogério Rosso disse que ainda não foi informado de que é investigado na operação. “Deve ser um equívoco”, afirmou. O advogado de Arruda, Paulo Emílio, disse que ainda está “tomando pé das circunstâncias”, mas que vai tentar revogar o mandado prisão.

Participam da operação cerca de 80 policiais. O nome é referência ao Stadium Panatenaico, sede dos jogos panatenaicos, competições realizadas na Grécia Antiga que foram anteriores aos jogos olímpicos.

